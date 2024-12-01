"قسد" تعلن مقتل 3 من مقاتليها في التصدي لهجمات قوات سورية موالية لتركيا غربي الفرات

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل ثلاثة من مقاتليها أثناء تصديهم لهجمات قوات موالية لتركيا غرب نهر الفرات.
وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان: "استشهد ثلاثة من مقاتلينا أثناء التصدي لهجوم نفذه مرتزقة الاحتلال التركي غرب نهر الفرات".
وكانت القيادة العامة للجيش السوري أكدت أن التصدي للهجوم، الذي بدأته الجماعات المسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" يوم الأربعاء الماضي، قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق حتى تحريرها من الإرهاب.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha