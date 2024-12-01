سوريا - لبنان - فلسطين

الأونروا: إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم توقف بعد نهب الشاحنات


أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إيقاف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الممر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث ذكر المفوض العام للأونروا في بيان اليوم الأحد: "نعلن تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يعد المنفذ الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، ‏الطريق من هذا المعبر لم يكن آمنا منذ شهور".

وأضاف: "في 16 نوفمبر، تمت سرقة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات من قبل عصابات مسلحة، و‏أمس، حاولنا إدخال عدد من شاحنات الغذاء عبر نفس الطريق، تم الاستيلاء عليها جميعا".

وتابع: "‏يأتي هذا القرار الصعب في وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة، ولا ينبغي أبدا أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أمرا محفوفا بالمخاطر أو يتحول إلى معاناة".

وبيّن أنه في غزة ، أصبحت العملية الإنسانية مستحيلة بشكل غير ضروري بسبب:

‏• الحصار المستمر.

‏• العقبات من السلطات الإسرائيلية.

‏• القرارات السياسية التي تقيد كميات المساعدات.

‏• انعدام الأمان على طرق المساعدات.

‏• استهداف الشرطة المحلية.

و‏كل ما سبق أدى إلى انهيار في النظام العام، وفق لازاريني.

وذكر أن مسؤولية حماية عمال الإغاثة والمساعدات تقع على عاتق إسرائيل كقوة احتلال، ويتعين عليها ضمان تدفق المساعدات إلى غزة بأمان والامتناع عن شن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني.

وختم البيان بقوله: "‏أدعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار الآن، الذي سيضمن أيضا إيصال المساعدات الآمنة والمستمرة إلى المحتاجين".

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