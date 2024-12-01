سلاح الجو السوري يدمر قافلة مدرعات للإرهابيين

صرّح مصدر عسكري سوري لمراسل الوكالةالروسية، أن سلاح الجو السوري قصف قافلة مركبات مدرعة للإرهابيين على طريق حلب-دمشق السريع مما أدى إلى تعطيل هجومهم، وأضاف المصدر: "نفذت الطائرات الحربية السورية عدة هجمات على رتل من العربات المدرعة للإرهابيين على طريق السيارات M-5. خطط الإرهابيون لتنفيذ هجوم لكن سلاح الجو أفشل مخططاتهم ودمر معداتهم".

ويظهر الفيديو، الذي حصلت وكالة نوفوستي عليه، الدمار الذي لحق بالقافلة المدرعة.

بالمقابل، قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في حميميم العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، إن الجيش السوري تمكن خلال الـ 24 ساعة الماضية، من القضاء على ما لا يقل عن 300 مسلح في حلب وإدلب.

ويأتي ذلك على خلفية هجمات للمسلحين وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".

ومن الجدير بالذكر، أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.