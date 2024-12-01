السفير الإيراني في سوريا : "هناك ارتباط واضح بين هجمات الارهابيين في سوريا وخسارة الكيان الصهيوني في لبنان".

علقت إيران، الأحد، على هجمات الارهابيين التي تجري في سوريا.

وقال السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري، "هناك ارتباط واضح بين هجمات الارهابيين في سوريا وخسارة الكيان الصهيوني في لبنان".

وأضاف أن "المعدات المتطورة لدى المسلحين تشير إلى وجود ارتباط ودعم من دول أوروبية وغيرها"، مؤكدا أن "الهدف هو الانتقام من سوريا بسبب دعمها لمحور المقاومة وحزب الله".

وتابع أن "الولايات المتحدة تسعى لممارسة الضغط الأمني على الحكومة السورية بمحافظات الجنوب كذلك".

وكانت فصائل ارهابية مسلحة في سوريا، أعلنت سيطرتها على مطار حلب الدولي في شمال البلاد بعد إعلان استيلائها أمس على مناطق واسعة من حلب، ثاني كبرى مدن البلاد.