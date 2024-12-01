سوريا - لبنان - فلسطين

الدفاع السورية: عملية التصدي للهجوم الإرهابي قائمة بكل نجاح وإصرار


أكدت وزارة الدفاع السورية، ان عملية التصدي للهجوم الإرهابي قائمة بكل نجاح وإصرار، مشيرة إلى أنه سيتم قريباً الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها.

وذكر بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في وزارة الدفاع السورية، ، أنه "ما زالت التنظيمات الإرهابية المسلحة تواصل عبر منصاتها كافة بث الأخبار الكاذبة في سياق حرب إعلامية منسّقة تستهدف التأثير في معنويات الشعب والجيش السوريين، مستغلةً الأحداثَ الميدانية الأخيرة التي وقعت في مدينة حلب وتركيزَ بعض وسائل الإعلام العالمية والعربية على نقل جميع الأخبار بغض النظر عن صحتها، حيث عملت تلك التنظيمات على بث كمية هائلة من الأخبار الكاذبة والشائعات التي تستهدف عدداً من المدن السورية."

وأضاف، إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تُهيب بأبناء الشعب السوري عدم الالتفات إلى تلك الصفحات أو تصديق الأخبار الواردة عليها في منصاتها الكاذبة"، مؤكدا ان "الجيش السوري كان وسيبقى حاضراً قوياً ثابتاً لأداء واجبه في الدفاع عن الوطن والمواطنين ضد كل أشكال الإرهاب وداعميه".

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أن "عملية التصدي للهجوم الإرهابي قائمة بكل نجاح وإصرار وسيتم قريباً الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من رجس الإرهاب"

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