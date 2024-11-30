سوريا - لبنان - فلسطين

الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة بغزة ويستهدف 'المطبخ المركزي العالمي'


ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى نحو 44 ألفا و400 شهيد.

مجازر جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع؛ الذي يتعرض لعدوان عسكري مستمر لليوم السادس والخمسين تواليا.

وارتكب جيش الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية خلال 24 ساعة.

ففي شمال القطاع، أطلقت طائرات مسيرة اسرائيلية "كواد كوبتر" النار تجاه المواطنين بمنطقة الصفطاوي غربي جباليا، كما وقع شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في جباليا البلد.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن أكثر من 75 شخصا استشهدوا في مجزرتي بيت لاهيا، واوضح أن الدفاع المدني لا يعلم الكثير عما يجري في شمالي غزة بسبب الحصار المستمر، مشيرا الى ان عائلات بأكملها أبيدت في الشمال، وأن هناك أحياء يبقون لوقت طويل تحت الأنقاض ولا يوجد دفاع مدني لانتشالهم.

وفي الوسط، أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف شمال مخيمي البريج والنصيرات، كما تعرض شاطئ بحر النصيرات لإطلاق نار من زوارق الاحتلال.

والى الجنوب، حيث نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية وسط مدينة رفح، واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا بجوار مركز توزيع مساعدات لوكالة "أونروا" وسط المدينة.

واستشهد 5 فلسطينيين، بينهم 3 من العاملين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة شمال شرق مدينة خانيونس.

وفيما تأكد استشهاد نحو 50 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال واصابة العشرات وصل منهم الى المشافي اكثر من 70، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية انه وفقا للتقرير الإحصائي فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى نحو 44 الفا و400 شهيد واكثر من 105 آلاف جريح.

يأتي هذا فيما تواصل قوات الاحتلال لليوم التاسع والثلاثين تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، حيث بات آلاف الفلسطينيين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

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