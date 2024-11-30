مصدر سوري ينفي وجود محاولة انقلاب في دمشق

نفى مصدر عسكري سوري، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، وجود محاولة انقلاب في العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر "، إنه "لا يوجد اي محاولة للانقلاب في العاصمة السورية دمشق". وأضاف أن "ما حدث هو عملية إطلاق نار قرب الفور سيزن وتمت السيطرة عليه من قبل الجيش السوري".

وتحدثت تقارير اجنبية، في وقت سابق، عن ادعاءات كاذبة تحدثت عن وجود محاولة انقلاب عسكري فاشلة في سوريا يقوده ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد للسيطرة على الحكم.