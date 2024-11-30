انطلاق فعالية "نور من نور" في مكان ارتقاء شهيد الأمة السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت



رُفِعَت صورٌ على الأبنية السكنيّة للأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله في المكان الذي استشهد فيه في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد أُضيئت الشموع في المكان الذي استشهد فيه السيد نصرالله، وتمّ وضع شاشة كبيرة عليها صورته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" سيُقيم اليوم السبت، مراسم تأبين للشهيد السيد حسن نصرالله، الذي استشهد في غارة إسرائيليّة في 27 أيلول الماضي.