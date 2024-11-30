‏وزيرا خارجية إيران وروسيا: ندعم سوريا في مواجهة الجماعات الإرهابية

أعلن وزيرا خارجية إيران وروسيا، اليوم السبت، دعم بلاديهما لسوريا في مواجهة الجماعات الإرهابية.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان ، أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي بحثا خلاله تطورات الأوضاع في سوريا"، مؤكدان، "دعمهما لسوريا في مواجهة الجماعات الإرهابية".

وأضافت، أن "الجانبين أكدا أيضا على ضرورة التنسيق بين إيران وروسيا وتركيا كدول ضامنة في مسار أستانا".

وأوضح عراقجي خلال الاتصال، أنه "لا بد أن تعمل دول جوار سوريا على إفشال المؤامرة الخطرة في سوريا ومواجهة الإرهاب هناك"، مطالبا، "المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في مواجهة الإرهاب".

وأكد أن "التحركات الأخيرة للجماعات الإرهابية في سوريا، هي جزء من مشروع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لزعزعة أمن منطقة غرب آسيا"، مشددا على، "إيران وروسيا وباقي دول المنطقة أن تعمل بمزيد من التنسيق واليقظة؛ لإحباط هذه المؤامرة الخطرة".