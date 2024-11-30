جنرال أمريكي في بيروت لبدء عمل آلية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار!

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" وصول الجنرال جاسبر جيفرز من قيادة العمليات الخاصة إلى بيروت، ليشغل منصب أحد الرؤساء المسؤولين عن آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

وفي بيان على منصة "إكس" أوضحت القيادة الوسطى الأمريكية: وصل الجنرال جاسبر جيفرز من قيادة العمليات الخاصة إلى بيروت في 27 نوفمبر وسيشغل منصب الرئيس المشارك إلى جانب المستشار الأول للرئيس، آموس هوكستين لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف البيان: ستترأس الولايات المتحدة آلية تنفيذ ورصد وقف الأعمال العدائية، وتتكون من القوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وفرنسا".

وتابع، سوف يشغل آموس هوكستين، منصب الرئيس المدني المشارك حتى يتم تعيين مسؤول مدني دائم"، وختم البيان، ستساعد هذه المجموعة في مراقبة وتنفيذ وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 26 نوفمبر".

والتقى أمس الجمعة، جيفرز في بيروت، قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، لبحث آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، إذ تناول الجانبان الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الجهات المعنية في الجنوب من أجل استتباب الأمن والاستقرار، كما ناقشا سبل دعم الجيش اللبناني لمواجهة التحديات الراهنة.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.