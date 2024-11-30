الجيش السوري يغلق الطرق ومطار المدينة، وتضارب بشأن اجتياح قلب حلب!

تتضارب المعلومات بشأن وصول الفصائل المسلحة المعارضة السورية "هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى"، الى قلب مدينة حلب، فبينما اكدت المجاميع المسلحة مواصلتها التقدم في حلب ينفي الجيش السوري ذلك.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الانسان أن الفصائل المسلحة في سوريا وصلت لقلب مدينة حلب وقلعتها في مركز المدينة بعد السيطرة على أحياء جديدة داخل حلب بينها الحمدانية وحلب الجديدة وصلاح الدين وسيف الدولة.

بالمقابل، تلقت سوريا وعداً بمساعدات عسكرية روسية إضافية لمساعدة الجيش في منع المسلحين المعارضين للرئيس بشار الأسد من الاستيلاء على محافظة حلب بشمال غرب البلاد، حيث من المتوقع وصول العتاد العسكري الروسي الى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن الجيش السوري أغلق الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة حلب بعد أن صدرت تعليمات للقوات باتباع أوامر انسحاب آمن من الأحياء التي اجتاحها المسلحون، فضلا عن اغلاق مطار حلب.