سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يعتزم إقامة مراسم تأبين للشهيد سماحة السيد حسن نصر الله (قده)


يعتزم حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إقامة مراسم تأبين لزعيم الحزب الشهيد السيد حسن نصر الله (قده)، الذي استشهد في غارة جوية في 27 سبتمبر الماضي، إذ من المقرر أن تقام المراسم في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث مقر حزب الله.

وتم الإعلان عن أن المراسم، التي تحمل عنوان "نور من نور"، ستكون في الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (1545 بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع أن يتجمع أنصار حزب الله في موقع استشهاده، الموقع السابق لمقر الحزب في منطقة حارة حريك.

وفي 27 سبتمبر 2024 اغتِيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت. وجاءت عملية الاغتيال بعد معلومات حصل عليها "الجيش الإسرائيلي" تُفيد باجتماع لقادة حزب الله في مقرِّه المركزي بالضاحية الجنوبية، حيث أشارت المعلومات إلى أن الطائرات "الإسرائيلية" ألقت قنابل ثقيلة خارقة للحُصون، يزيد وزنها على 2000 طن، أدَّت إلى تدمير 6 مبانٍ كليًا، واستهداف المقر.

 

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