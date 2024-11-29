سوريا - لبنان - فلسطين

الأمين عام حزب الله: لا نريد الحرب وجاهزون لها إذا فرضها الاحتلال


أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم في كلمة، اليوم الجمعة، إن الحزب يعيش حالة من الانتصار والتوفيق الإلهي، مشددا على انه لا نريد الحرب ولكن نريد مساندة غزة وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال.

وقال الأمين العام لحزب الله: "كررنا أننا لا نريد الحرب ولكن نريد مساندة غزة وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال"، مؤكدا ان "العدوان الإسرائيلي كان خطيرا جدا وآلمنا وجعلنا نعيش حالة من الإرباك لعشرة أيام".

وأضاف: "الحزب استعاد قوته ومبادرته فشكل منظومة القيادة والسيطرة مجددا ووقف صامدا على الجبهة"، مبينا ان "الحزب بدأ بضرب الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي وخسائر إسرائيل كبيرة جدا".

وأشار الشيخ قاسم الى ان "مئات الآلاف نزحوا من شمال إسرائيل ووصل العدو بسبب صمود المقاومة لانسداد الأفق"، موضحا ان "صمود المقاومين الأسطوري أرعب الجيش الإسرائيلي وأدخل اليأس عند سياسييه وشعبه".

ولفت الى انه "لم نرد الحرب من البداية ولكن نتيجتها بإيقافها أردناه من موقع قوتنا وتحت النار"، مشيرا الى انه "لم نرد الحرب من البداية ولكن نتيجتها بإيقافها أردناها من موقع قوتنا وتحت النار".

وأكد امين عام حزب الله: "حققنا نصرا كبيرا في هذه المعركة أكبر من النصر الذي تحقق عام 2006"، موضحا ان "61% من الإسرائيليين أقروا أنهم لم ينتصروا في الحرب".

وشدد على ان "الهزيمة تحيط العدو الإسرائيلي من كل جانب واتفاق وقف إطلاق النار ليس معاهدة بل برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 نوفمبر بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

هذا اتهم الجيش اللبناني الذي بدأ بنشر قوات وعربات مدرعة في جنوب البلاد، إسرائيل بانتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار.

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