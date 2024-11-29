هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "قوات التحالف الدولي تمكنت من التصدي لهجوم في أجواء قاعدة التنف في منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية العراقية الأردنية، حيث أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران باتجاه القاعدة في محاولة لاستهدافها".

وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا لهجمات بين الحين والآخر بطائرات مسيرة مجهولة الهوية وصواريخ أرض-أرض على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وتتهم واشنطن "الجماعات المدعومة من إيران" بتنفيذ تلك الهجمات.