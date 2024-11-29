سوريا - لبنان - فلسطين

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على شمال ووسط غزة


واصلت القوات الصهيوينة استهدافها لمناطق متفرقة في قطاع غزة، لا سيما شمال ووسط القطاع، فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 1400 عائلة "أبيدت بالكامل" من السجل المدني، حيث أفاد مراسل القناة الروسية اليوم الجمعة، في حصيلة لمجمل الاستهدافات لغاية الآن في شمال القطاع: 

-إستشهاد شخصين بقصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط مفترق الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

-قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

-قصف مدفعي استهدف بيت لاهيا.

-الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف لمربعات سكنية في مخيم جباليا.

-طواقم الدفاع المدني انتشلت ثلاثة شهداء وخمس إصابات جراء استهداف إسرائيلي منزلا لعائلة "نصار" مقابل مطعم بالميرا في شارع الوحدة غرب مدينة غزة.

-الدفاع المدني ينقذ أربعة أشخاص عقب قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "السرحي" في حي الزيتون، وقد نقلتهم إلى المستشفى المعمداني، فيما أفيد عن عدد غير محدد من القتلى.

اما في وسط القطاع:

-إستشهاد 29 فلسطينيا في مخيم النصيرات منذ توغل جيش الجيش الإسرائيلي، فيما يتواصل القصف المدفعي مستهدفا مجمل مناطق وسط قطاع غزة.

-طواقم الدفاع المدني انتشلت خمسة شهداء عقب استهداف منزل يعود لعائلة الدحدوح قرب دوار أبو صرار بالنصيرات. 

-قصف مدفعي استهدف مخزنا للأخشاب يعود لعائلة العصار في مخيم خمسة غرب النصيرات واندلاع حريق.

-طواقم الإسعاف تنتشل عددا من الشهداء من منطقة أرض المفتي والمخيم الجديد شمال غربي النصيرات.

-قصف مدفعي متواصل مع إطلاق نار من طائرات إسرائيلية مسيرة شمال مخيم النصيرات.

-انتشال شهداء عائلة شريم الذين استشهدوا أمس وسط القطاع.

-قصف مدفعي إسرائيلي على محيط روضة البراعم شرق مخيم النصيرات.

-قصف مدفعي على أراض زراعية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

- ثماني إصابات في قصف إسرائيلي مروحي لاستراحة بحرية غرب دير البلح

أما في جنوب القطاع، فقد أفاد المراسل بقصف مدفعي استهدف محيط مدرسة الفردوس غرب رفح.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، نشرت اليوم الجمعة، تقريرا بشأن "حصيلة المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق العائلات الفلسطينية خلال عام من الإبادة الجماعية".

وقالت الوزارة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات، حيث تم محو 1410 عائلات كاملة من السجل المدني، فيما بلغ عدد العائلات التي بقي منها ناج واحد فقط 3463 عائلة.

ولفتت الوزارة إلى أن أكثر العائلات فقدا للأفراد كانت عائلة النجار، التي استشهد منها 520 فردا، المصري 287، عاشور 217، حجازي 199، عوض 198.

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