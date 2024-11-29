صحيفة الوطن: استشهاد أربعة مدنيين جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على المدينة الجامعية في حلب

أفادت صحيفة "الوطن "نقلا عن التلفزيون السوري، باستشهاد أربعة مدنيين جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على المدينة الجامعية في محافظة حلب اليوم الجمعة، كما نقل مراسل القناة الروسية، إن أربعة مدنيين استشهدوا بينهم طالبين جراء سقوط قذائف أطلقتها الجماعات المسلحة على المدينة الجامعية في حلب.

وأشار الإعلام السوري إلى إصابة ستة أشخاص آخرين جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على المدينة الجامعية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمكان القصف، وقال بعضهم إن القصف استهدف الوحدة 15 من المدينة الجامعية.

وفي وقت سابق من اليوم استهدف الطيران الحربي السوري، مقر قيادة لغرفة العمليات المشتركة للمسلحين في محيط مدينة مارع شمال محافظة حلب، وفق ما أفادت شبكة "الميادين" الإعلامية.

وأمس الخميس، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك أن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قضى على ما لا يقل عن 400 مسلح هاجموا محافظتي حلب وإدلب.

وكان الجيش السوري أصدر أمس بيانا أكد فيه أن القوات المسلحة السورية تواصل تصديها لهجوم إرهابي واسع شنته التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب حيث كبدها الجيش خسائر فادحة في العتاد والأرواح.