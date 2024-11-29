الوكالة اللبنانية: الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مدنيين في بلدة الخيام خلال تشييع

صرّحت الوكالة اللبنانية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين في بلدة الخيام جنوب لبنان خلال مشاركتهم في تشييع أحد أبناء البلدة، فقد ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "العدو أطلق النار على مواطنين في الخيام، خلال تشييعهم أحد أبناء البلدة، كما سقطت قذيفة مدفعية معادية على الخيام، فيما يقوم العدو بين الحين والآخر، بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة".

بالمقابل، نقل موقع "واينت" العبري الخبر، مشيرا إلى أن "إطلاق النار حصل في منطقة حيث لا يفترض أن يتواجد المدنيون".

وأضاف الموقع أن "بلدة الخيام هي إحدى القرى في جنوب لبنان التي لا يفترض أن يعود إليها السكان في هذه المرحلة، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد أكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيجاي أدرعي، على ذلك في الأيام الأخيرة في خريطة البلدات التي ينشرها كل صباح".

وكان أدرعي نشر صباح اليوم، خريطة توضيحية تظهر القرى والبلدات جنوب لبنان، التي يحظر الجيش الإسرائيلي عودة السكان إليها حتى إشعار آخر، ومن بينها بلدة الخيام.