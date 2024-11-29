سوريا - لبنان - فلسطين

رغم وقف إطلاق النار، عيتا الشعب وبنت جبيل تحت نيران القصف الصهيوني


أكد مصدران أمنيان لبنانيان، أن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين على بلدة مركبا جنوبي لبنان، بينما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن خروقات أخرى لوقف إطلاق النار، حيث ذكرت وسائل إعلامية أن "شخصين أصيبا من جراء قصف إسرائيلي مدفعي استهدف مركبا".

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان تعرضتا لقصف مدفعي إسرائيلي رغم سريان وقف إطلاق النار. 

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان: "تعرضت بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل ليلا، لقصف مدفعي معاد". 

وذكر موقع "النشرة" الإخباري اللبناني، أن "أصوات إطلاق نار مستمر تُسمع في مارون الراس، ومناطق أخرى بجوار عيترون محيط المالكية" في جنوب لبنان. 

وفي وقت لاحق، اعترف الجيش الإسرائيلي بأن مسيرة تابعة له استهدفت مركبة لبنانية، لكنه قال إن استهداف المركبة "لم يكن بهدف القتل وانما بهدف أبعادها عن المنطقة المحظورة".

ومن الجدير بالذكر أن  وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

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