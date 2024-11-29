الطيران الحربي السوري يستهدف مقر قيادة لغرفة العمليات المشتركة للمسلحين شمال حلب

استهدف الطيران الحربي السوري اليوم الجمعة، مقر قيادة لغرفة العمليات المشتركة للمسلحين في محيط مدينة مارع شمال محافظة حلب، وفق ما أفادت شبكة "الميادين" الإعلامية.

في حين أفشل الجيش السوري ليل الخميس الجمعة، أربع عمليات هجومية واسعة من بلدة عندان في ريف حلب، وأجبر المسلحين على الخروج من بلدة البقوم بعد السيطرة عليها.

كما شن الجيش السوري هجوما معاكسا في اتجاه مواقع الجماعات المسلحة التي سيطرت عليها جنوب شرق محافظة إدلب.

كما استهدف الجيش السوري خطوط الإمداد للجماعات المسلحة في ريفي حلب وإدلب.

وأمس الخميس، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك أن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قضى على ما لا يقل عن 400 مسلح هاجموا محافظتي حلب وإدلب.

وكان الجيش السوري أصدر أمس الخميس بيانا أكد فيه أن القوات المسلحة السورية تواصل تصديها لهجوم إرهابي واسع شنته التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب حيث كبدها الجيش خسائر فادحة في العتاد والأرواح.