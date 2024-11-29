الكيان الصهيوني اصبح يخاف حتى من عصافير لبنان

افادت إذاعة الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، أن الهدف الجوي الذي اشتُبه به على الحدود مع لبنان، وتسبب في إطلاق صاروخ اعتراضي، كان على الأرجح عصفورًا وليس طائرة مسيرة تابعة لحزب الله.

وكانت منظومة الدفاع الجوي قد أطلقت صاروخًا اعتراضيًا في القطاع الغربي على الحدود اللبنانية عقب رصد هدف جوي مشبوه. وسُمعت أصوات انفجار في الجليل الغربي، حيث شاهد السكان عملية الإطلاق.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن "الصاروخ أُطلق كإجراء احترازي، مشيرًا إلى أن الحادث قد انتهى دون وقوع إصابات أو أضرار".

الحادث يأتي وسط ترقب حذر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة حيث تسود المنطقة حالة من الحذر والجاهزية العسكرية، لرصد أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل أمس حيز التنفيذ.

وشهدت الأجواء فوق مدينتي صور وبنت جبيل في جنوب لبنان، صباح اليوم الخميس، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، رغم سريان الهدنة منذ يوم أمس.