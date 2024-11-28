سوريا - لبنان - فلسطين

النائب حسن فضل الله : لن يكون هناك اي مشكلة بين المقاومة والجيش اللبنانی


قال النائب حسن فضل الله، في تصريح :" ان قرار الحرب بيد العدو الاسرائيلي وعندما يعتدي علينا سنقاومه، ولن يكون هناك اي مشكلة بين المقاومة والجيش، بل تعانق. ونحن نريد أن تبسط الدولة سلطتها على كل لبنان".

واضاف فضل الله: "الجيش قدم الدم وكان الى جانب المقاومين واليوم عبرنا عن موقفنا الى جانبه وصوتنا لمصلحته، حتى لا يكون هناك شغور في قيادته. وقد صوتنا لمصلحة التمديد للعمداء في الجيش وكل القوى الامنية".

وأكد انه " لن يكون هناك أي مشكلة بين المقاومة والجيش، بل تعانق".

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