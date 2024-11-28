سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله ينشر إحصائيات عن خسائر إسرائيل البشرية والمادية خلال 72 يوما من "معركة أولي البأس"


نشر "حزب الله" اللبناني إحصائيات لأهم العمليات النوعية خلال 72 يوما من "معركة أولي البأس" مع الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى "مقتل أكثر من 130 إسرائيليا".

وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء 27 نوفمبر، عرض حزب الله انفوغراف يظهر أهم العمليات النوعية من 17-9-2024 إلى 27-11-2024، خلال 72 يوما من "معركة أولي البأس" وإجمالي الآليات المدمرة وخسائر الجيش الإسرائيلي.

وأوضح حزب الله اللبناني أن "المقاومة الإسلامية نفذت 1666 عملية عسكرية، بمعدل 23 عملية يوميا، أوقعت أكثر من 130 قتيلا إسرائيليا وأكثر من 1250 جريحا، وذلك خلال 72 يوما من معركة أولي البأس".

وأضاف أن "المقاومة نفذت 540 عملية قصف لمستوطنة، و420 نقطة عسكرية و211 قاعدة عسكرية، و147 موقعا حدوديا. كما تصدت المقاومة لـ31 عملية تقدم برية".

وأشار إلى أنه "تم تنفيذ 111 عمليات استهدفت خلالها ثكنات عسكرية، و142 لمدن، و35 مسيرة وتصدت لـ 29 عملية تسلل، كما نفذت المقاومة خلال 60 يوما 1285 رماية صاروخية و93 رماية مدفعية، و166 رماية بسلاح الجو، و86 عملية بالصواريخ الموجهة، و34 عملية دفاع جوي، و16 بالقناصات والرشاشات، و11 بسلاح الهندسة، و11 بالأسلحة المباشرة".

وبالنسبة لخسائر الجيش الإسرائيلي، فقد أكد حزب الله اللبناني أنه "تم استهداف 76 آلية عسكرية، و55 مركزا قياديا و32 مربض مدفعية، و17 مصنعا وشركات عسكرية، و14 معسكرا تدريبا، و10 عملية استهداف لقواعد جوية، و9 لطائرات مسيرة، و4 مخازن عسكرية، و8 دشم وتحصينات، و4 مخازن عسكرية، و1 مشاغل عسكرية و2 تجهيزات فنية".

وذكر أن "عدد المستوطات المخلاة بلغ أكثر من 100، وعدد المستوطنين النازحين بلغ أكثر من 300 ألف، في حين أن شعاع المنطقة المخلاة بلغ 30 كلم، وعمق منطقة الاستهداف يبلغ 150 كلم".

كذلك ذكر النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله الخميس إنه لن يكون هناك أي مشكلة بين الجيش والمقاومة، متهما إسرائيل بخرق اتفاق وقف النار.

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