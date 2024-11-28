سوريا - لبنان - فلسطين

جنود احتياط في جيش الاحتلال: محبطون من الاتفاق مع حزب الله


نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن جنود احتياط شاركوا في الحرب شمال فلسطين المحتلة شعورهم "بالإحباط إزاء اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله".

وفي السياق، أكد الجنود أنه "لا وجود للنصر الكامل الذي تحدث عنه نتنياهو"، موضحين أن "اللبنانيين يعودون إلى بيوتهم وسكان الشمال يعيشون في الفنادق".

ورأى هؤلاء الجنود أن "سكان الشمال لم يحصلوا على الأمن الذي يستحقونه"، على حد تعبيرهم، لافتين إلى أنه "نريد أن تترجم تضحياتنا إلى إنجازات وهذا لم يتم".

جنود احتياط في جيش الاحتلال: محبطون من الاتفاق مع حزب الله

 

أتي ذلك في وقت انتقدت فيه اليوم عدة أطراف في كيان العدو اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء ليضع حداً للعدوان الاسرائيلي الوحشي على لبنان، في ظل نجاح أسطوري للمقاومة في إفشال أهداف العدو خصوصاً تلك المتعلقة بعملية البرية جنوباً.

وفي الاطار، رأى كل من رئيس مجلس مستوطنة مرغليوت ورئيس مجلس مستوطنات الجولان أنه ما كان ينبغي التصويت على هذا الاتفاق "الفاضح"، و"الفاشل".

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