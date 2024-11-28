الكيان الصهيوني الجبان الغادر ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار وينفذ عدة اعتداءات على القرى الجنوبية من لبنان:

انتهك الكيان الصهيوني الغادر الجبان منذ يوم امس واليوم اتفاق وقف اطلاق النار ونفذ عدة اعتداءات على القرى الجنوبية من لبنان وهي كالاتي :
-إصابة 3 أشخاص في غارة من طيران الاحتلال المسير على سيارة في بلدة مركبا.
- مدفعية الاحتلال تستهدف بلدة الطيبة.
- إطلاق ثلاث قذائف على بلدة رميش (خربة كورا) وتضرر منزل وسوبر ماركت، تزامنا مع تحليق لطيران الاحتلال على علو منخفض في أجواء جبل لبنان والجنوب.
- إطلاق النار تجاه الأهالي الذين يحاولون العودة إلى منازلهم في مدينة بنت جبيل.
- دبابة الاحتلال استهدفت أطراف كفرشوبا بقذيفتين.
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