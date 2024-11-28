في رسالة للشيخ قاسم.. اللواء سلامي: وقف العدوان على لبنان هزيمة استراتيجية ومذلة لكيان الاحتلال

أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن وقف العدوان على لبنان هزيمة استراتيجية ومذلة لكيان الاحتلال

سلامي وفي رسالته، شدد على أنّ "وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية يشكل فشلاً استراتيجياً ومهيناً للكيان الصهيوني".وأضاف أنّ "الكيان الصهيوني لم يقترب حتى من تحقيق أي من أهدافه في الحرب ضد حزب الله".

ورأى سلامي أنّ وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية ُيمكن أن يشكل بداية وقف لإطلاق النار ونهاية الحرب على غزة.

وتابع أنّ قبول الهدنة تحت نيران حزب الله أكد لداعمي الاحتلال أنه إلى زوال، مشدداً على أنّ الجمهورية الإسلامية في إيران لن تألو جهداً في مواصلة دعمها للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي إلى أنّ حزب الله "حطّم، مرةً أخرى، أسطورة إسرائيل التي لا تقهر"، مشدداً على أنّ "الوقت حان كي تقبل إسرائيل الهزيمة في غزة أيضاً".

وجاء ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ، فجر الأربعاء، والذي تم التوصل إليه بعدما كبّد حزب الله الاحتلال الكثير من الخسائر، في العمق وفي المعارك التي دارت عند الحدود، من دون أن تتمكن "إسرائيل" من فرض شروطها على المقاومة.