بعد وقف إطلاق النار.. الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن بدأ تعزيز انتشاره جنوبي البلاد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من اليوم ذاته.

وقال الجيش في بيان إنه "باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".

وأوضح أن "ذلك استنادا إلى التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني".

وأوضح أن الوحدات العسكرية المعنية تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها".

وأظهرت مقاطع فيديو أعدادا كبيرة من مركبات الجيش اللبناني، متجهة من بيروت إلى جنوب البلاد.

وبدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله فجر الأربعاء، ومن المأمول أن تضع حدا لنزاع بدأ في تشرين الاول 2023 غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأكد النائب حسن فضل الله المنتمي لحزب الله، الأربعاء، أن هناك "تعاونا كاملا" مع الدولة اللبنانية لتعزيز انتشار الجيش في جنوب البلاد.