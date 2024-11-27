نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله : الحزب يحضر لتشييع شعبي كبير الشهيد الاقدس السيد حسن نصرالله.

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، اليوم الأربعاء، أن الحزب يحضر لتشييع شعبي كبير لأمينه العام الشهيد الاقدس السيد حسن نصرالله.

وقال قماطي في تصريحات من الضاحية الجنوبية لبيروت، هي الأولى في هذا السياق لمسؤول في الحزب، أن "المقاتلين حققوا الانتصار اليوم بعد شهرين من الجهاد المتواصل والصمود والإرادة". فيما اعتبر أن "إسرائيل لم تحقق أي هدف من أهدافها".

وشدد على أن حزب الله "سيتابع موضوع الأسرى الذين وقعوا في أيدي القوات الإسرائيلية خلال توغلها في البلدات الحدودية، جنوب لبنان، كما أكد أنه سيتابع أيضا موضوع إعادة الإعمار".

أما عن تشييع الشهيد السيد نصر الله، فأوضح أن "الحزب يحضّر لتشييعه مع الشهيد السيد هاشم صفي الدين في مشهد "سيكون استفتاء شعبياً وسياسياً لتبني نهج المقاومة" وفق تعبيره.