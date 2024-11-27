ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 34

أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، (27 تشرين الثاني 2024)، بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 34 شهيداً.

وفي اليوم الـ418 من العدوان على غزة، يتواصل الحصار الإسرائيلي المكثف على الشمال المحاصر للقطاع منذ 55 يوما، وسط منع سيارات الإسعاف من العمل.

وقد أعلنت سرايا القدس، قصفها بقذائف الهاون تجمعات جنود وآليات الاحتلال المتوغلين وسط مخيم جباليا، فيما بثت كتائب القسام مشاهد من استهدافها الآليات الإسرائيلية في محور التوغل بمدينة بيت لاهيا شما القطاع.