حزب الله": الجيش الإسرائيلي لم يحقق أيا من أهدافه

ذكر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله اللبناني محمود قماطي، "حققنا الانتصار اليوم بعد شهرين من الجهاد المتواصل والصمود والإرادة، والعدو لم يحقق أيا من أهدافه"، حيث ذكر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي في مؤتمر صحافي من الضاحية الجنوبية لبيروت، "صمود المقاومة في الجنوب أفشل العدو وأفشل العدوان على الشرق الأوسط أيضا، وقال إن ما جرى اليوم هو انتصار للأمن القومي العربي، كما توجه للرأي العام اللبناني بالقول "إنه عندما يفشل العدو في تحقيق أهدافه ويصل إلى نقطة الاستعصاء العسكري فهذا هو الانتصار".

وتابع: تحية لبيئة المقاومة التي صمدت وصبرت وكانت وفية ومضحية في سبيل دعم المقاومة وصمودها ونحن أوفياء لهذه البيئة، كما سنتابع موضوع الأسرى كما موضوع إعادة الإعمار.

وعن القضية الفلسطينية، قال:"كيفية استمرار دعمنا لفلسطين أمر يُقرر في حينه".

وكان جو بايدن قد أعلن مساء يوم الثلاثاء، أن إسرائيل ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.