سوريا - لبنان - فلسطين

"سي أن أن" عن متحدث باسم نتنياهو: تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.


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"سي أن أن" عن متحدث باسم نتنياهو: تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
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