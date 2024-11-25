قصف صهيوني يستهدف منطقة القصير على الحدود السورية مع لبنان

صرّحت مراسلة القناة الروسية، بأن قصفا إسرائيليا استهدف جسري الجوبانية والدف في منطقة القصير على الحدود السورية مع لبنان، كذلك أكدت وكالة "سانا" وقوع "أضرار في جسور الجوبانية وعرجون والدف وبوابة النزارية جراء عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي".

بالمقابل، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية.

وكتبت إذاعة "شام إف إم": "العدوان استهدف أيضا جسور الحضور ومطربة والحوش عند الشريط الحدودي السوري اللبناني".

فيما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبين آثار قصف جسور الجوبانية و الدف وعرجون.

في الطرف المقابل، أعلنت قناة "13 الإسرائيلية" أن سلاح الجو "قصف أهدافا في سوريا لإحباط تهريب أسلحة وذخائر إلى حزب الله في لبنان".

في حين وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية عام 2024 نحو 148 استهدافًا إسرائيليًا للأراضي السورية، شملت 122 ضربة جوية و26 برية. وبحسب المرصد، أسفرت هذه الضربات عن تدمير وإصابة حوالي 265 هدفًا، بينها مستودعات للأسلحة والذخائر، ومقرات ومراكز، بالإضافة إلى آليات.

وأسفرت الهجمات الصهيونية خلال العام الجاري عن إستشهاد 284 من العسكريين وإصابة 230 آخرين بجروح متفاوتة. وشملت الضحايا جنسيات مختلفة - سورية وإيرانية ولبنانية وعراقية.