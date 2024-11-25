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سوريا - لبنان - فلسطين
وسائل إعلام إسرائيلية:: رئيس أركان لواء "غولاني" يطلب إنهاء مهماته بعد إصابته في كمين لحزب الله في جنوبي لبنان
وكالة انباء براثا
99
2024-11-25
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