إصابة 11 عسكرياً بإنفجار عبوة ناسفة على طريق حمص-مصياف

إصيب 11 عسكرياً سورياً بينهم حالة خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب الحيصة على طريق حمص - مصياف.

وأفادت مصادر اعلامية بأن إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة على طريق حمص- مصياف، بريف حمص الغربي، وقاموا بتفجيرها لحظة مرور حافلة تقل موظفين وعسكريين في مشفى حمص العسكري.

وأعلنت المصادر عن سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف ركاب الحافلة، بعضهم في حالة خطرة تم نقلهم إلى مشافي مدينة حمص.

وأوضحت ذات المصادر بان تفجير العبوة جرى بعد خروج الحافلة من المدخل الشمالي الغربي لمدينة حمص في المنطقة الفاصلة بين قريتي المحناية والحيصة.