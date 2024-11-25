سوريا - لبنان - فلسطين

غارات إسرائيلية غادرة جبانة على الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان


شن الجيش الإسرائيلي الغادر الجبان غارات عنيفة متزامنة على الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرقا وجنوب لبنان.

وفال مصدر صحفي  إن شهيد وعدد كبير من الإصابات سقطوا جراء الغارة على الهرمل شرقي البلاد. وأضافت أن 3 مدنيين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على بلدة الغازية في قضاء صيدا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة على عين بعال قضاء صور أدت إلى إصابة 8 أشخاص بجروح، من بينهم جريح استدعت حالته العناية الفائقة.

وشن الجيش الإسرائيلي الغادر الجبان 10 غارات خلال 20 دقيقة فقط، استهدفت بعلبك والهرمل والعديد من المناطق في محيطهما شرقي لبنان.

واستهدفت سلسلة غارات عنيفة البابلية ووادي جيلو ومعركة وكفربيت وزفتا وأطراف دير قانون النهر، وبلدات الكفور وتول والدوير في النبطية في جنوب لبنان.

واستهدفت غارات أخرى بلدات تمنين والنبي شيت والعسيرة وأطراف بلدة طاريا ومدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان. 

وشن الجيش الإسرائيلي الغادر الجبان غارات على منطقة الغبيري حارة حريك ومنطقة الحدث في الضاحية الجنوبية، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في العاصمة بيروت.

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