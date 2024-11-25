أكبر عدد في يوم واحد.. "حزب الله" ينشر "الحصاد اليومي" لعملياته ضد إسرائيل يوم الأحد

نشر "حزب الله" اللبناني تفاصيل عن عملياته التي شنها يوم الأحد 24 نوفمبر ضد إسرائيل، حيث أنه نفذ أكبر عدد من العمليات في يوم واحد منذ بدء "طوفان الأقصى".

وجاء في "الحصاد اليومي لعمليات "المقاومة الإسلامية" في معركة "أولي البأس" ما يلي: «

- عدد العمليات: 51.

- أماكن الاستهداف:

داخل الأراضي المحتلة: 34.

داخل الأراضي اللبنانية: 19.

- عمق الاستهداف: 150 كلم.

- نوع الاستهداف:

آليات عسكرية: 6.

قواعد عسكرية: 9.

طائرات ومسيّرات: 1.

مواقع وثكنات عسكرية: 5.

مدن ومستوطنات: 14.

تجمعات (للجنود): 18.

- الأسلحة المستعملة:

سلاح الجو: 4.

صواريخ أرض - أرض: 38.

صواريخ أرض - جو: 1.

صواريخ نوعية: 4.

صواريخ موجهة:7».