الصحة اللبنانية: 15 شهيداً و63 مصاباً في حصيلة جديدة للغارة الصهيونية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، عن ارتفاع عدد ضحايا الغارة الصهيونية على منطقة البسطا المكتظة في قلب بيروت إلى 15 شهيدا و63 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان إن "الضربة الإسرائيلية على مبنى فجر السبت في منطقة البسطا أدت إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة 63 بجروح، وفق حصيلة جديدة".

وأضافت أن "من بين الشهداء أشلاء رفعت كمية كبيرة منها وسيتم تحديد هوية أصحابها والعدد النهائي للشهداء بعد إجراء فحوص الحمض النووي"، مشيرة إلى "استمرار عمليات رفع الأنقاض".