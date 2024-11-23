حماس: مقتل إحدى أسيرات العدو الصهيوني بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، مقتل إحدى الأسيرات الإسرائيليات إثر القصف والهجوم الصهيوني على مناطق شمال قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، إنه "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة، فيما لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت معها".

وأضاف أن "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم"، لافتاً الى أنه "على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين".