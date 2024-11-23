سوريا - لبنان - فلسطين

اشتباكات عنيفة بين حزب الله وجيش الإحتلال في عدة محاور جنوبي لبنان


تشهد الجبهة الجنوبية اللبنانية منذ أمس الجمعة ولغاية اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين عناصر "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي التي تحاول التوغل في بلدات الجنوب اللبناني، إذ يؤكد "حزب الله" تصديه لمحاولات توغل وتسلل بعض القوات الإسرائيلية لبلدات في جنوب لبنان، حيث أشار إلى أنه "بعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التسلل باتجاه بلدة دير ميماس، وعند الساعة 08:30 من صباح اليوم السبت (بتوقيت لبنان)، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية، من مسافة قريبة، مع القوة المتسللة عند الأطراف الغربية للبلدة، بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح"، موضحا أن "العدو قد عمد إلى سحب الإصابات من منطقة الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف".

وقال "حزب الله" في بيان آخر إنه "بعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التقدم باتجاه بلدة البياضة، وعند الساعة 11:50 من ظهر اليوم السبت، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الأطراف الشرقية للبلدة مع القوة المتقدمة، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى وقت صدور هذا البيان (صدر عند الساعة 01:27 من ظهر اليوم السبت، بتوقيت لبنان)".

كما أعلن "حزب الله" أن مقاتليه "استهدفوا عند الساعة 01:00 من ظهر اليوم السبت، دبابة ميركافا بصاروخ موجه غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وأفادت مراسلة القناة الروسية عند ظهر اليوم باندلاع اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في بلدتي الجبين وشيحين في القطاع الغربي لجنوب لبنان، فيما شهدت بلدة الخيام اشتباكات مماثلة في قطاعها الشرقي، حيث أشارت المراسلة إلى أن الاشتباكات العنيفة جرت باستخدام الأسلحة الرشاشة والصاروخية، بينما نفذت إسرائيل قصفا على الخيام.

كما دارت الاشتباكات عند محاور: طيرحرفا، شمع، البياضة، الجبين، شيحين في القطاع الغربي. وأيضا في ديرميماس، الخيام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كذلك ذكرت المراسلة أن الاشتباكات الأعنف دارت عند محيط بلدية الخيام تحت غطاء من الغارات والقصف المدفعي والفوسفوري، فيما سُمعت أصوات الاشتباكات في النصف الجنوبي من البلدة بالتزامن مع قصف فوسفوري على وسطها وقصف مدفعي على أطرافها لناحية بلدتي إبل السقي وجديدة مرجعيون جنوب لبنان.

وبذلك تستمر الاشتباكات منذ ساعات الليلة الماضية، والتي وصفتها وسائل إعلام وبعض المراسلين الصحفيين بأنها غير مسبوقة وأضخم من كل ما شهدته "حرب تموز" سنة 2006 من مواجهات.

كما نشرت منصات عبرية مشاهد لاشتباكات طاحنة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "حزب الله" الليلة الماضية، في منطقة الخيام جنوبي لبنان.

وفي ساعات فجر اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، لأكثر من 8 مرات بالصليات الصاروخية.

بينما أعلن الحزب اللبناني مساء أمس الجمعة خوضه اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع القوات الإسرائيلية في بلدة الجبين وأعلن عن تدمير دبابة "ميركافا" بصاروخ موجه.

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