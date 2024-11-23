حزب الله يعرض مشاهد استهداف مقر قيادة "جولاني"

عرض أبطال حزب الله اللبناني مشاهد لاستهدافه يوم أمس الجمعة، قاعدة شراغا التابعة للجيش الإسرائيلي، الواقعة بين نهاريا وعكا شمالي إسرائيل، إذ نشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة شراغا التابعة لجيش العدو الإسرائيلي الواقعة بين نهاريا وعكا شمال فلسطين المحتلة بصواريخ ومسيّرات".

وأوضحت اللقطات لحظة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأظهرت مشاهد وثقها مستوطنون إسرائيليون، لحظة سقوط صواريخ، وطائرة مسيّرة تحلق فوق سماء إسرائيل.

وذكر حزب الله في بيانين منفصلين حول هذا الاستهداف، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

- "استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم الجمعة، قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء جولاني) شمالي مدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخية".

- "شن مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:45 من مساء يوم الجمعة، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء جولاني) شمالي مدينة عكا المحتلة، للمرة الثانية، وأصابت أهدافها بدقة".