حزب الله: إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

أعلن حزب الله اللبناني اشتباكه مع عناصر قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة البياضة في جنوب لبنان ‏وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، حيث أشار بيان حزب الله إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى وقت صدور البيان في الساعة 11:50 من اليوم السبت.

وجاء في بيانات متتالية للحزب اللبناني عن عملياته اليوم السبت:

- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بصلية صاروخية.

- استهداف تجمعا للجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام بصلية صاروخية.

- استهداف للمرة الثانية طال تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام بصلية صاروخية.

- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس - كفركلا، بصلية صاروخية.

- استهداف مستوطنة "أفيفيم" بصلية صاروخية.

- استهداف مستوطنة ديشون بصلية صاروخية.