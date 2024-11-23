حزب الله: إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

أعلن حزب الله اللبناني اشتباكه مع عناصر قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة البياضة في جنوب لبنان وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، حيث أشار بيان حزب الله إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى وقت صدور البيان في الساعة 11:50 من اليوم السبت.
وجاء في بيانات متتالية للحزب اللبناني عن عملياته اليوم السبت:
- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بصلية صاروخية.
- استهداف تجمعا للجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام بصلية صاروخية.
- استهداف للمرة الثانية طال تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام بصلية صاروخية.
- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس - كفركلا، بصلية صاروخية.
- استهداف مستوطنة "أفيفيم" بصلية صاروخية.
- استهداف مستوطنة ديشون بصلية صاروخية.
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