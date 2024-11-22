سوريا - لبنان - فلسطين

لليوم الـ 413 من العدوان، غارات الاحتلال تخلّف أكثر من 100 شهيد في غزة


في اليوم الـ413 من الإبادة على غزة، أكدت مصادر طبية أن 17 شخصاً استشهدوا الليلة الماضية في غارات معادية على مناطق عدة في القطاع. وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى نحو 110 منذ صباح أمس الخميس.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر إعلامية من داخل القطاع بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بعد استهدافهم بمسيّرات لجيش الاحتلال في جباليا النزلة شمالي القطاع.

ففي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، استشهد 8 أشخاص في قصف على منزل لعائلة أبو عصر، كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف على منزل بشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي المنطقة الوسطى أيضا استشهد فلسطينيان في قصف استهدف منزلاً غربي مدينة دير البلح.

وفي جنوب القطاع، ارتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة أشخاص -بينهم طفلتان- جراء قصف العدو الذي استهدف خيمة تؤوي نازحين بالمواصي غربي خان يونس. يأتي ذلك في وقت سبق أن أُعلن عن استشهاد امرأة وطفلتها في غارة معادية على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس.

في غضون ذلك، استمر الاستهداف المكثف لشمال قطاع غزة، حيث شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم جباليا. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه العدو صباح اليوم نسف مباني سكنية في جباليا.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إجتاح جيش الإحتلال محافظة شمال غزة بزعم منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة، مرتكباً أبشع الفظاعات بحق أهل الشمال في محاولة واضحة لتهجيرهم تطبيقاً لما يُسمى بـ”خطة الجنرالات”، إذ يؤكد الفلسطينيون أن العدو يرغب باحتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

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