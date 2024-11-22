سوريا - لبنان - فلسطين

المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل ضرب تجمعات العدو ومستوطناته


في اليوم الـ 61 للعدوان الاسرائيلي على لبنان، وفي وقت يرتكب فيه العدو الاسرائيلي أبشع المجازر بحق المدنيين جنوباً وبقاعاً، مع استمرار استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، يخوض مجاهدو المقاومة الإسلامية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال على أكثر من محور مكبدة الأخيرة خسائر يومية كبرى، بحيث لم تستطع الأخيرة من التثبيت في أي نقطة دخلت إليها. كما تواصل المقاومة استهداف تجمعات العدو والمستوطنات ومدن الاحتلال في عمق الكيان.

في السياق، أعلنت المقاومة  أنه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”، استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:00 من فجر اليوم الجمعة، وللمرة الثالثة قوات جيش العدو عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

وسبق أن ذكرت المقاومة أنه “عند الساعة 11:50 من مساء يوم الخميس 21-11-2024، استهدف المجاهدون دبابة ميركافا في محيط قلعة شمع، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”. ‏

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم جيش العدو اليوم أنه “بعد التنبيهات التي تمّ تفعيلها في منطقة حيفا والكريوت، تم رصد نحو خمس عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية وتم اعتراض بعضها”.

كما ذكرت وسائل إعلام العدو أنه “بعد دوي صافرات الإنذار قبل قليل في مدينة حيفا ومحيطها، اضطر أكثر من 300 ألف مستوطن إلى الفرار باتجاه الملاجئ”.

هذا ونشر الإعلام الحربي للمقاومة بياناً جاء فيه أنه “دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 21-11-2024، 29 بيانًا عسكرياً حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة”، وفقًا للآتي:

1- الساعة 16:00 من مساء الأربعاء 20-11-2024 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، وأصابت أهدافها بدقّة.

2- الساعة 16:25 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، وأصابت أهدافها بدقّة.

3- الساعة 06:00 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة.

4- الساعة 07:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

5- الساعة 07:30 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، وأصابت أهدافها بدقّة.

6- الساعة 08:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، بصلية صاروخيّة.

7- الساعة 08:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند بوابة العمرا جنوبي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

8- الساعة 11:10 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

9- الساعة 11:45 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

10- الساعة 12:00 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، وللمرة الأولى، قاعدة حتسور الجوية (جناح جوي رئيسي يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 150 كلم، شرقي مدينة أشدود، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

11- الساعة 13:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخيّة.

12- الساعة 13:15 استهداف موقع الإنذار المُبكر “يسرائيلي” (مركز جمع استخباري رئيسي يتبع لفرقة الجولان 210) على قمّة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، للمرة الأولى، بصليةٍ صاروخيّة.

13- الساعة 13:20 تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع هرمز 900 في أجواء القطاع الغربي، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة.

14- الساعة 13:45 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

15- الساعة 13:45 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخيّة.

16- الساعة 15:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، في مستوطنة المطلة، بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 15:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

18- الساعة 15:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، في قاعدة عين زيتيم، بصليةٍ صاروخيّة.

19- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في وادي العصافير جنوبي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

20- الساعة 16:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السادسة، وأصابت أهدافها بدقّة.

21-  الساعة 16:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 16:25 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السابعة، بصليةٍ صاروخيّة.

23- الساعة 16:25 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الثامنة، بقذائف المدفعيّة.

24- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخية.

25- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون، بصليةٍ صاروخية.

26- الساعة 19:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، وأصابت أهدافها بدقّة.

27- الساعة 19:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة يارون، وأصابت أهدافها بدقّة.

28- الساعة 20:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة التاسعة، بصليةٍ صاروخية.

29- الساعة 22:10 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة العاشرة، بصليةٍ صاروخية.

 

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