جيش الإحتلال يصدر تحذيرا استعدادا لضرب منطقة جديدة في ضاحية بيروت

أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيره الثاني من نوعه اليوم الجمعة، والموجه إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل استهداف عدد من المواقع فيها، إذ ذكر جيش الإحتلال في بيانه: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الشياح، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف، "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

يُذكر أن الطيران الحربي الصهيوني كان قد نفذ صباح اليوم ثلاث غارات على الضاحية استهدفت منطقتي حارة حريك والحدث.