سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان: عودة 420 ألف نازح سوري إلى بلادهم منذ بدء العدوان الصهيوني


صرّح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين بأن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا جراء العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 420 ألفا، حيث ذكر شرف الدين إن "لقصف الإسرائيلي للحدود اللبنانية ـ السورية عند معبري المصنع وجوسيه أدى إلى تخفيف نسبة العائدين بنحو ملحوظ نظرا إلى بعد المسافة عن العريضة والعبودية في منطقة عكار ومن ثم إلى الداخل السوري".

وبيّن أن "النازحين اللبنانيين الذين لجأوا إلى سوريا قارب عددهم الـ170 ألفا حتى كما سجل عبور نحو 50 ألف لبناني من سوريا إلى العراق".

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