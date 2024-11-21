عمليات مشتركة.. فصائل المقاومة في قطاع غزة تواصل تصديها لقوات الاحتلال

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الخميس، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جندياً، وأجهزوا عليهم شمال قطاع غزة.

وأوضحت القسام في بيان أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة راجلة يبلغ عدد جنودها 15 جندياً والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بين لاهيا شمال القطاع.

وأفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط نادي خدمات جباليا وسط مخيم جباليا.

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين:، أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام، بقذائف الهاون على موقع تحكم وسيطرة لجيش الاحتلال بمنطقة جحر الديك في قطاع غزة.

وأكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، أنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس تموضعات لجنود الاحتلال وموقع "أبو عريبان" في محور "نتساريم" بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل ردًا على جرائم الاحتلال ودفاعًا عن الشعب الفلسطيني واللبناني.