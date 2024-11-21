سوريا - لبنان - فلسطين

هولندا: سنعتقل نتنياهو وغالانت


أكد وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب التزام بلاده بمذكرات "الجنائية الدولية" لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في حال وصلا إلى هولندا.

 

وقال الوزير فيلدكامب الذي يقع مقر المحكمة على أراضي دولته: "سنتبع التعليمات. إذا هبط نتنياهو أو غالانت فسوف يتم توقيفهما".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدر المدعي العام لـ"الجنائية الدولية" كريم خان مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.

من جهته، أكد مكتب رئيس وزراء إسرائيل رفض مذكرات الاعتقال التي أصدرتها "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت واتهمها بأنها "هيئة سياسية متحيزة وتمييزية".

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء: "إن إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة سياسية متحيزة وتمييزية".

وأشار البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".

بدورهم وصف القادة في إسرائيل، مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بأنها مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليها عبر فرض السيادة على الضفة الغربية.

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