الجنود هربوا ولم يردوا بطلقة واحدة.. مشاهد جديدة بثتها القسام من معارك بيت لاهيا

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة من التحام مقاتليها مع جنود وآليات الاحتلال، في محور التوغل وسط مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وتضمن مقطع الفيديو في بدايته، مُبايعة المقاوم للشهيد القائد أبو صهيب رجب، قائد كتيبة بيت لاهيا، والذي ارتقى في معركة طوفان الأقصى، بتاريخ 26 تشرين ثاني/نوفمبر 2023.

وكانت باكورة المشاهد استهداف دبابة "ميركافاه" الإسرائيلية، بقذيفة ياسين 105، وإصابتها إصابة مباشرة، أدت لاحتراقها.

تلى ذلك استهداف قوة من جيش الاحتلال قوامها 12 جندي، بقذيفة مضادة للأفراد، أثناء تحصنهم في أحد المنازل قرب الجمعية الإسلامية، ثم استهدف قوة أخرى من لواء غولاني، بالرصاص، دون أن يرد الجنود بطلقة واحدة.