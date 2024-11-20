سوريا - لبنان - فلسطين

الأمين العام لحزب الله: مستمرون بالميدان سواء نجحت مفاوضات وقف الحرب أم لا


اعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحزب بالميدان سواء نجحت مفاوضات وقف الحرب أم لا، فيما أشار الى ان الاحتلال الإسرائيلي لن يخرج ولن يهزم إلا بالمقاومة.

وقال الشيخ قاسم في كلمة له ، ان "العدو الإسرائيلي اعتدى على العاصمة بيروت أثناء اغتيال محمد عفيف، مبينا ان "على العدو أن يتوقع أن يكون الرد على وسط تل أبيب بعد استهدافه بيروت".

 وأضاف "حرصنا على أن نقدم الإسناد لغزة آخذين بعين الاعتبار الظروف في لبنان"، مشيرا الى "اننا واجهنا معركتين الأولى إسناد غزة والثانية صد العدوان الإسرائيلي على لبنان".

  وتابع ان "الحزب استطاع أن يسترد عافيته بعد الخسائر التي تكبدها"، لافتا الى ان "وزير الخارجية الإسرائيلي غير الأهداف حين قال إن الهدف ليس تدمير حزب الله". 

وذكر ان "المقاومة تقاتل الجيش حيث يتقدم"، لافتا الى انه "ليس مهما أن يقال إن الجيش الإسرائيلي دخل قرية أو خرج منها المهم كم قتل منه". 

وتابع "يوجد تبديل للمقاومين حتى قرى الحافة الأمامية"، موضحا انه "لا يمكن للمحتل الإسرائيلي أن يستقر أو يتقدم في أرضنا وسيطرد".

 وتابع "لدى المقاومة القدرة على الاستمرار على هذه الوتيرة ولمدة طويلة"، لافتا الى انه "لا يمكن أن تهزمنا إسرائيل وتفرض شروطها علينا".

 واكد "تلقينا المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار وقدمنا ملاحظاتنا عليه"، موضحا ان "الطرف الإسرائيلي يتوقع أن يأخذ ما يريده بالاتفاق لا بالميدان وهذا غير ممكن". 

وبين ان "الموضوع الآن مرتبط بالرد الإسرائيلي وبالجدية عند نتنياهو"ن لافتا الى "اننا نتفاوض على وقف العدوان بشكل كامل وحفظ السيادة اللبنانية".

 واكد "الاستمرار في الميدان سواء نجحت المفاوضات أم لا"، مشيرا الى انه "ليس لدينا إلا قرار واحد هو الصمود والاستمرار مهما طال الزمن".

 وذكر ان "وقف إطلاق النار الآن مرتبط بالرد الإسرائيلي وبجدية نتنياهو"، موضحا "نحن أمام خيارين إما القتال أو الاستسلام". 

واكد "نواجه وحوشا بشرية إسرائيلية تدعمها وحوش بشرية كبرى أمريكية"، لافتا الى "اننا سنبقى في الميدان وسنقاتل وسنجعل الكلفة ترتفع على العدو أيضا". 

وبين ان "الاحتلال الإسرائيلي لن يخرج ولن يهزم إلا بالمقاومة"، معتبرا ان "سقوط صاروخ في عكا إثر دفعة صاروخية استهدفت الشريط الساحلي الشمالي". 

وذكر ان "خطواتنا الداخلية ستكون تحت سقف الطائف بالتعاون مع القوى السياسية".

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