هربوا من التجنيد.. جيش الاحتلال يصدر أكثر من ألف أمر اعتقال ضد الحريديم

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من ألف أمر اعتقال ضد المتدينين المتشددين المعروفين باسم "الحريديم"، بسبب تجاهلهم أوامر التجنيد.

وكان جيش الاحتلال قد أصدر 3 آلاف أمر تجنيد لأعضاء "الحريديم" خلال الصيف، لكن عددا كبيرا منهم لم يحضر إلى مراكز التجنيد، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الضابط بجيش الاحتلال شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة شؤون الموظفين في مديرية شؤون الموظفين بالجيش.

وأصدر جيش الاحتلال، مؤخرا، 1126 مذكرة اعتقال بحق هؤلاء الذين لم يحضروا إلى مراكز التجنيد، لأنهم "لم يستجيبوا للأوامر الأولى والثانية".

وذكر الضابط أنه "بعد هذا الإجراء سيتلقون دعوة للتجنيد الفوري، وسيتم إعلان أي شخص لا يأتي إلى مركز التجنيد متهربا".

وتتضمن عواقب الإعلان عن المتهربين من التجنيد تلقي "أمر عدم الخروج" بمعنى منع من مغادرة البلاد، كما أنه خلال أي لقاء مع شرطة وقوات الاحتلال يمكن اعتقال المتهرب من التجنيد.

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وزير الحرب يسرائيل كاتس، بتوجيه جيش الاحتلال لإصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي على الفور للحريديم في سن الخدمة العسكرية، وتعزيز الإجراءات ضد الذين لم يحضروا للخدمة.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أرسل جيش الاحتلال، الأحد، ألف أمر تجنيد جديد من بين 7 آلاف يعتزم إصدارها للحريديم.

وهذه الأوامر تأتي بعد جولة سابقة أصدر فيها جيش الاحتلال 3 آلاف أمر تجنيد خلال الصيف، ومن بينهم حضر أقل من 10 بالمئة إلى مراكز التجنيد.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه يحتاج إلى قرابة 10 آلاف جندي جديد في العمليات القتالية، لكنه لن يستطيع استيعاب تجنيد أكثر من 3 آلاف جندي من المتدينين هذا العام بسبب "احتياجاتهم الإضافية"، فضلا عن أن الجيش يجند 1800 جندي من الحريديم بشكل سنوي.

وتعني هذه الأرقام أن الجيش يستطيع تجنيد 4800 شخص فقط من بين أكثر من 60 ألف من الحريديم المؤهلين لسن التجنيد، وهو رقم اعتبر غير كاف، خاصة من جانب عضو الكنيست عن حزب الليكود يولي إدلشتاين.