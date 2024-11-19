سوريا - لبنان - فلسطين

إعلام إسرائيلي: أزمة الرحلات الجوية إلى "إسرائيل" مستمرة وحلّها ليس قريباً


في ظل إلغاء رحلات شركات طيران عالمية رحلاتها إلى "إسرائيل"، بسبب استمرار الحرب وتصاعد التوترات مع إيران وغزة ولبنان، الإعلام الإسرائيلي يقول إنّ هذه الأزمة مستمرة، وليست قريبة من الحل.

تناول الإعلام الإسرائيلي الوضع في مطارات الاحتلال الإسرائيلي، وإيقاف معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى الكيان، حتى إشعار آخر، في ظل الحرب المستمرة.

وقالت القناة "الـ 12" الإسرائيلية إنّ "أزمة الرحلات الجوية إلى إسرائيل ليست قريبة من الحل"، مشيرةً إلى أن "عملاقة الطيران، شركة الخطوط الجوية الفرنسية، أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيلاً إضافياً لعودة رحلاتها إلى إسرائيل".

وتحدثت القناة نفسها عن أرقام قياسية في "مطار بن غوريون"، من ناحية انخفاض عدد الرحلات الجوية، وعدد المسافرين عبره، على خلفية إلغاء رحلات الطيران الأجنبية إلى "إسرائيل"، بسبب الحرب.

وأوقفت أغلبية شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي قبل أشهر، وبعضها منذ عام، بسبب تواصل الحرب. وأعلنت شركة الطيران الأميركية، "دلتا"، أنها "لن تعود إلى إسرائيل حتى نهاية آذار/مارس من عام 2025".

ومدّدت شركة "ويز إير" الهنغارية إلغاء كلّ رحلاتها إلى "إسرائيل" حتى منتصف كانون الثاني/يناير 2025. وتُعَدّ "ويز إير" أكبر شركة طيران أجنبية تعمل في كيان الاحتلال. وتلغي الشركة نحو 200 رحلة جوية أسبوعياً إلى أكثر من 20 وجهة.

وفي مطلع آب/أغسطس الماضي، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار الموقع الرسمي لمطار "بن غوريون"، وإلغاء عدد كبير من الرحلات، بسبب "هجوم سيبراني استهدف الموقع".

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إعلام إسرائيلي: أزمة الرحلات الجوية إلى "إسرائيل" مستمرة وحلّها ليس قريباً
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